Чистая прибыль Alphabet за первое полугодие выросла на 3%

Чистая прибыль корпорации Alphabet (материнская компания Google) за первое полугодие 2023 года составила $33,419 млрд, что на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных в отчете (.pdf) компании.

Выручка Alpahbet за отчетный период выросла в годовом выражении на 5%, до $144,391 млрд. По итогам второго квартала выручка компании выросла в годовом выражении на 14,8% и составила $18,368 млрд. Разводненная прибыль компании в пересчете на одну акцию выросла до $2,61 после $2,44 годом ранее. После закрытия торгов в США акции Alphabet дорожают на 5,2%.

За 2022 год чистая прибыль Alphabet упала на 21%, до $60 млрд. Годовая выручка выросла на 10%, составив $282,6 млрд. В условиях снижения прибыли и замедления роста выручки Alphabet в январе объявила о сокращении 6% сотрудников — 12 тыс. человек.

Эрдни Кагалтынов