Главные анонсы 26 июля

В Москве Мосгорсуд огласит приговор основателю Group-IB Илье Сачкову по делу о государственной измене. Прокурор в прениях сторон попросил приговорить Сачкова к 18 годам колонии, защита настаивает на оправдании.

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Эфиопии, главой нового банка развития БРИКС и президентом Египта.

Пройдет пленарное заседание Государственной думы РФ, которое станет завершающим в сессии.

Министр обороны России Сергей Шойгу продолжит визит в КНДР.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционное представление прокуратуры, оспаривающей решение об избрании домашнего ареста бывшему замглавы Минцифры Максиму Паршину по делу о получении взятки в особо крупном размере.

В Москве 2-й Западный окружной военный суд, как ожидается, огласит приговор Сергею Белавину, обвиняемому в совершении подрыва железнодорожных путей в Брянской области летом 2022 года.

Сын действующего президента США Хантер Байден предстанет перед судом американского штата Делавэр. Ранее он признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях, а также в нарушении правил хранения оружия.

В Нью-Йорке (США) пройдет заседание Совета Безопасности ООН по Украине по запросу России, на нем пойдет речь о преследовании последователей канонической Украинской православной церкви.

Будет проведен делистинг компании кибербезопасности Noventiq на Лондонской фондовой бирже.

Состоится ежегодная презентация Samsung Unpacked 2023, в этот же день в России начнется предзаказ на новые смартфоны и гаджеты. Ожидается, что на презентации компания представит пятое поколение складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, «умные часы» и планшеты.

В Тонге состоится визит государственного секретаря США Энтони Блинкена.

С 26 по 29 июля Франция и Япония впервые в истории проведут совместные военные учения.