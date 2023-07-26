Роскачество во втором полугодии 2024 года представит ГОСТ на школьную форму

Во втором полугодии 2024 года Роскачество представит финальную версию стандарта на форму для школы. Об этом организация сообщила «Известиям».

«Главная цель стандарта не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов. Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий»,— заявили в Роскачестве.

В нынешней версии стандарта говорится, в частности, что школьная форма подразделяется на повседневную и торжественную, а также по половому признаку. В комплект формы входят блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты, передает издание.

В стандарте также отмечается, что школьная форма не должна содержать символику асоциальных неформальных объединений и ту, что пропагандирует противоправное поведение.

Среди требований к материалу, из которого должна быть изготовлена форма, Роскачество выделяет, в частности, гигроскопичность или способность поглощать водяные пары из воздуха.

Эрдни Кагалтынов