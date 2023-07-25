США обвинили Россию в попытке сбить беспилотник MQ-9 Reaper над Сирией

Генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, глава ВВС Центрального командования ВС США сообщил Associated Press, что 23 июля российский истребитель попытался сбить американский беспилотник MQ-9 Reaper над Сирией. Российский истребитель выпустил осветительные ракеты и повредил БПЛА.

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Фото: ВВС США MQ-9 Reaper

Фото: ВВС США

Сообщается, что во время столкновения был поврежден винт беспилотника. «Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, непрофессиональному поведению»,— сказал Алекс Гринкевич.

23 июля замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов сообщил об «опасном сближении» беспилотника MQ-9 возглавляемой США коалиции с самолетами РФ. По его словам, это произошло в районе Эль-Баб.

В июле США обвинили российских пилотов в небезопасных маневрах возле американских беспилотников MQ-9 в Сирии, а также сообщали об инциденте с российским Су-35. 21 июля российский центр по примирению в Сирии обвинил США в попытках «воздействия» на самолет ВКС РФ. Министерство обороны РФ утверждало, что за июнь в Сирии зафиксировано 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции.

Полина Мотызлевская