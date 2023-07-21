Суд отклонил иск «Яргорэлектротранса» к «Транс-Альфа» о поставке троллейбусов

Арбитражный суд Ярославской области отклонил иск АО «Яргорэлектротранс» к ООО «Торговый дом Транс-Альфа» об обязании исполнить договор поставки четырех троллейбусов и взыскании неустойки в сумме 1 млн 654 тыс. руб. Договор на поставку низкопольных троллейбусов общей стоимостью 57 млн 50 тыс. руб. (начальная цена составляла 70 млн руб. и упала в ходе торгов) был заключен 6 июня 2022 года. Срок исполнения договора с учетом допсоглашения был обозначен до 26 декабря того же года. Машины так и не приехали в Ярославль, что и стало причиной обращения в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Троллейбус в Ярославле

Фото: Яргорэлектротранс Троллейбус в Ярославле

Фото: Яргорэлектротранс

«С решением суда мы не согласны. После того, как получим мотивировочную часть решения, будем направлять жалобу на решение суда. Мы считаем, что недобросовестность поставщика отразится на десятках тысяч жителей города Ярославля. Потому наши требования остаются неизменны — это необходимость поставить все 4 троллейбуса в максимально короткие сроки, а также заплатить неустойку»,— сказал генеральный директор АО «ПАТП-1» (управляющая организация «Яргорэлектротранса») Денис Пырлог.

Троллейбусы планировалось купить на деньги от продажи троллейбусного депо на Городском валу, где сейчас появился жилой комплекс. Суд огласил решение 19 июля, мотивировочная часть пока не изготовлена.

Антон Голицын