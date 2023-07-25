Главные новости к утру 25 июля

Дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года составит 2-2,5% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, сейчас Минфин рассчитывает получить 8 трлн руб. нефтегазовых доходов при текущих ценах (при цене Urals $60 за баррель за вычетом дисконта к Brent в $20).

Вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина. Кроме того, как рассказали «Ъ» в ФАС, с сентября российские нефтяные компании должны нарастить продажи топлива на бирже до 13% от производства бензина и 9,5% дизельного топлива.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сделал несколько заявлений в интервью «РИА Новости»:

По его словам, сейчас нет объективных оснований, чтобы говорить о росте числа происшествий, в том числе диверсий , на железных дорогах в России.

, на железных дорогах в России. Глава СКР заявил, что в последнее время в России было зафиксировано замедление роста числа коррупционных преступлений — за полгода их рост составил менее 3% .

— за полгода их рост составил менее . Александр Бастрыкин не исключил, что с уголовными делами из-за неуплаты налогов могут столкнуться другие блогеры, если они не извлекут уроков из примеров коллег.

Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия по периметру Запорожской АЭС. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, они не навредят станции в случае детонации.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер после налета беспилотников на Москву заявила, что власти США не поддерживают атаки по российским регионам.

Минфин США ввел санкции против министра обороны Мали и еще двух военачальников страны за взаимодействие с ЧВК «Вагнер».

Как стало известно «Ъ», руководители ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» оказались под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В понедельник адвокаты экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) подали апелляционную жалобу на его арест. В ней указано, что ни один из доводов ФСБ в пользу определения в СИЗО «Лефортово» не был подтвержден доказательствами в суде.

Массовый уход зарубежных компаний и неопределенность вернули офисной рынок Москвы к ситуации семилетней давности, когда основными арендаторами и покупателями такой недвижимости были госструктуры.

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