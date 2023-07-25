Эксперты МАГАТЭ сообщили о минах по периметру Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины направленного действия по периметру Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, они не навредят станции в случае детонации.

«Во время осмотра 23 июля эксперты МАГАТЭ увидели несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями по периметру объекта. Эксперты сообщили, что мины находились в зоне ограниченного доступа, куда не может попасть обслуживающий персонал станции»,— говорится в заявлении главы агентства на сайте МАГАТЭ.

По оценкам экспертов, «в случае детонации этих мин, не будет влияния на ядерную безопасность и систему безопасности станции в целом». Несмотря на это, в заявлении отмечается, что установление мин не соответствует нормам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности, а также создает дополнительное психологическое давление на персонал.

7 июля Рафаэль Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ после дополнительных проверок на Запорожской АЭС не обнаружили тяжелой военной техники, взрывчатых веществ или мин. При этом он отмечал, что эксперты агентства не получили на тот момент доступа на крышу станции.

Анастасия Ларина