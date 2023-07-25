Бастрыкин исключил рост числа диверсий на железных дорогах в России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил об отсутствии оснований для того, чтобы говорить о росте числа происшествий, в том числе диверсий, на железных дорогах в России. При этом, по словам господина Бастрыкина, не всегда мотивом для таких преступлений становится желание изменить строй. По его мнению, нередко на диверсии побуждает «неокрепшая подростковая психика» в условиях «палитры происходящих событий».

«Мы систематически анализируем уровень и характер преступности. И на сегодняшний день нет объективных оснований утверждать, что число таких преступлений возросло»,— заявил глава Александр Бастрыкин, отвечая на вопрос «РИА Новости», правда ли в последнее время стало больше диверсий на железных дорогах.

Глава СКР отметил, что иногда такие преступления совершают по заданию украинской стороны. Он упомянул об уголовном деле в отношении Сергея Белавина, который, по данным спецслужб, в 2022 году по заданию украинских силовиков подорвал железнодорожное полотно с грузовым поездом «Гомель – Москва». Его действия квалифицировали как теракт.

«Однако хотел бы отметить, что в ходе расследования далеко не всегда подтверждаются версии о наличии у причастных мотива изменения государственного строя или дестабилизации общественного порядка»,— сообщил глава СКР.

В качестве примера он привел случай поджога релейных и батарейных шкафов на железнодорожном перегоне «Иваново — Текстильный» 15-летними подростками. Их действия квалифицировали как умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений. Александр Бастрыкин считает, что нередко причиной диверсий становится «неокрепшая подростковая психика», которая, по его мнению, «в условиях такой палитры происходящих событий» не всегда может правильно отреагировать на «предложения противозаконного характера».

В конце 2022 года за диверсии было введено уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения. Диверсией считают в том числе поджог релейных шкафов.

По данным национального антитеррористического комитета, за прошлый год в России предотвратили 123 «террористических преступления», в том числе 64 теракта. При этом число преступлений экстремистской направленности с января по ноябрь 2022 года увеличилось на 43%, что стало рекордным показателем за три года.

Анастасия Ларина