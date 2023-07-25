Главные анонсы 25 июля

Состоится рабочая поездка в Улан-Удэ премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В программе посещение локомотивовагоноремонтного и авиационного заводов.

Глава МИД России Сергей Лавров проведет трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Ожидается делистинг GDR «Полюса» с Лондонской фондовой биржи.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 18 участников нацбатальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация).

В Брюсселе пройдет заседание комитета ЕС по политике и безопасности.

В Исламабаде состоится заседание суда по делу бывшего премьер-министра, лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана, проявившего неуважение к избирательной комиссии Пакистана и главному уполномоченному по выборам.

В Афганистане вступит в силу запрет на работу женских салонов красоты.