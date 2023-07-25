СКР зафиксировал снижение роста числа коррупционных преступлений

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что, по его данным, в последнее время в России было зафиксировано замедление роста числа коррупционных преступлений. По его словам, за полгода рост таких преступлений составил менее 3%.

«Если же говорить о ситуации с коррупцией в РФ в целом, то благодаря систематической и слаженной работе можно с уверенностью сказать, что рост коррупционных преступлений замедлился и составил менее 3%»,— сообщил господин Бастрыкин в интервью «РИА Новости». При этом он сообщил, что число расследованных дел сопоставимо с данными аналогичного периода прошлого года — 4,3 тыс.

С 1 июля на Россию перестала распространяться конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (президент внес законопроект о ее денонсации в январе). По данным МВД, в последние годы число коррупционных преступлений росло. Так, в 2021 году их было около 35 тыс.— то есть на 14% больше, чем в 2020 году.

Анастасия Ларина