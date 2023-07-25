Все остались на своих местах

Западные санкции и отказ международного бизнеса от маркетинговой активности в РФ пока радикально не изменили расклад сил на российском молочном рынке. По итогам прошлого года топ-30 крупных производителей по версии отраслевой ассоциации «Союзмолоко» по-прежнему возглавляют транснациональные компании. Danone, чьи активы в стране Росимущество получило во временное управление только недавно, смогла нарастить динамику годовой выручки, а PepsiCo — сохранить ее на уровне докризисного 2021 года. Впрочем, рейтинг покинули производители сыра, включая французскую Savencia, продолжающую работать в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Danone и PepsiCo по итогам первого года геополитического кризиса возглавили традиционно составляемый «Союзмолоко», Streda Consulting и Milknews рейтинг 30 крупных переработчиков молока в России. По итогам 2022 года выручка Danone, чьи российские активы указом Владимира Путина от 16 июля этого года были переданы Росимуществу во временное управление, составила 126,9 млрд руб., что на 3,4% больше год к году. Для сравнения: по итогам 2021 года выручка производителя выросла всего на 0,1%, до 122,7 млрд руб.

У PepsiCo в 2022 году выручка увеличилась на 8,7%, до 117,2 млрд руб. Примерно такая же динамика была у компании и в 2021 году, когда ее общие поступления составили 107,8 млрд руб. Ни санкционное давление, связанное с запретом импортировать отдельные ингредиенты (в целом пищевая промышленность не попала под эмбарго ЕС и США), ни отказ транснациональных производителей от маркетинговой активности в России не помешали им нарастить выручку, констатируют в «Союзмолоко».

Основанная депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым ГК «Молвест» в очередной раз заняла третье место в рейтинге: ее выручка в 2022 году выросла на 17,4%, до 45,2 млрд руб. В 2021 году у компании была динамика на уровне 13,6%, до 38,5 млрд руб. На четвертом месте — «Комос Групп» с выручкой 39,9 млрд руб., что на 25,2% больше год к году. В 2021 году эти показатели компании составляли 31,9 млрд руб. и 18,3% соответственно.

В PepsiCo отказались от комментариев. В Danone, «Молвесте», «Комос Групп» не ответили на запрос «Ъ».

Совокупная выручка топ-30 переработчиков молока в 2022 году составила 784 млрд руб., что на 14,9% больше, чем годом ранее. В целом российские компании ускорили темпы роста — в среднем до 15%, отмечают авторы рейтинга.

«За счет прошлогодней компенсации резкого роста себестоимости производства целый ряд компаний смог прирасти более чем на 35–40%»,— добавляет гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов.

У некоторых производителей динамика роста выручки оказалась весьма значительной. Так, ГК «Эконива» показала рост почти на 80%, до 11,9 млрд руб. Это позволило компании, которая в прошлые периоды не попадала в рейтинг, по итогам 2022 года занять 20-е место по объему выручки. В «Экониве» пояснили «Ъ», что в прошлом году переработали на 40% больше продукции.

В рейтинг вернулась отсутствовавшая два года подряд «Лебедяньмолоко». Выручка компании в 2022 году выросла на 35,1% год к году, до 9,6 млрд руб., что позволило ей замкнуть топ-30 крупных переработчиков. В «Лебедяньмолоко» объяснили рост производства и, соответственно, выручки перезапуском производства после реконструкции.

Топ-30 покинули сразу два западных производителей сыра: финская Valio (бренд «Виола»), объявившая об уходе с российского рынка, и французская Savencia, купившая несколько лет назад Белебеевский молочный комбинат. Последняя компания продолжает работать в стране.

В отличие от производителей питьевого молока, которое относится к социально значимой продукции, производители сыров и молочных десертов не показали такого существенного роста из-за сокращения платежеспособного спроса, отмечает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев.

По его словам, издержки только у сыроделов выросли на 20%.

По прогнозам эксперта, по итогам 2023 года серьезные изменения в топ-30 едва ли произойдут. Он прогнозирует ожидаемый прирост производства у компаний, которые завершили инвестпроекты по модернизации своих мощностей еще в прошлом году.

Екатерина Ракитина