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Коммерсантъ FM
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Власти Крыма напомнили об ответственности за съемку мест атак ВСУ

Жителям Крыма грозят серьезные последствия за публикацию в соцсетях фото и видеоматериалов с мест атак украинских БПЛА, сообщил советник губернатора региона Олег Крючков.

По его словам словам, подробные действия помогают врагу корректировать свои удары. «В социальных сетях и сегменте телеграмма будут жестко отслеживаться и пресекаться факты публикаций фото и видео»,— написал Крючков в своем Telegram-канале.

Ранее местные власти призвали жителей и гостей Крыма не пользоваться мобильными телефонами на Крымском мосту и не снимать обстановку на нем, а также писать доносы на сограждан, снимающих последствия украинских атак на военную и гражданскую инфраструктуру.

Спустя некоторое время, по данным «Ъ», правоохранительные органы установили личность двух человек, которые фиксировали и потом публиковали последствия атак ВСУ в Октябрьском. Им грозит уголовное или административное наказание.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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