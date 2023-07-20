Рассвет оборвал беспилотник

Утром в четверг в поселке Раздольное на западе Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации после падения украинского беспилотника, от взрыва которого погибла местная школьница и еще несколько человек получили серьезные ранения. Серьезного имущественного ущерба в поселке не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в поселке Раздольное, где погибла школьница

Фото: @va_konstantinov Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в поселке Раздольное, где погибла школьница

Фото: @va_konstantinov

По данным источника «Ъ», 20 июля в 04:55 утра в МВД поступило сообщение о прилете на центральную площадь крымского поселка Раздольное беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа, который после падения взорвался.

«В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка»,— заявил крымский губернатор Сергей Аксенов.

Как отметил источник «Ъ» в правоохранительных органах, травмы получили еще несколько человек, а 14-летняя девочка умерла от множественных осколочных ранений брюшной полости и головы. По сообщениям местных жителей, она встречала с друзьями рассвет перед поездкой на отдых. Взрыв настиг ее практически перед домом во время телефонного разговора с матерью, которая, обнаружив, что дочери нет, просила ее скорее вернуться. Очевидцы утверждают, что школьница, которая должна была в сентябре пойти в девятый класс, скончалась у матери на руках еще до приезда скорой помощи.

Сотрудники Следственного комитета России (СКР), взрывотехники, а также экстренные службы Крыма приступили к обследованию места трагедии. «На месте работают следователи, устанавливаются лица, причастные к происшествию»,— сообщили «Ъ» в СКР.

Местные власти ввели уровень муниципальной чрезвычайной ситуации и начали обход граждан, чтобы определить нанесенный ущерб. По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, серьезного урона в поселке не зафиксировали.

«Все можно быстро восстановить, никаких дополнительных сил не требуется. Самая большая и невосполнимая потеря — это потеря ребенка. Для семьи это колоссальная трагедия»,— сказал журналистам спикер парламента республики.

По мнению депутата Госсовета Республики Крым Ильи Донченко, проживающего в Раздольном, граждан необходимо более тщательнее и серьезнее информировать на тему правильного поведения в такие моменты. «Наши люди слишком расслабленны. Однако пришло время, когда все должны четко знать и понимать, как вести себя в подобных ситуациях. Что в случае обнаружения БПЛА необходимо уходить от него как можно дальше и искать укрытие, а не догонять его с телефоном и снимать. Эту работу надо проводить на предприятиях, в образовательных учреждениях в формате обновленной гражданской обороны с учетом всех текущих реалий, рассказывать об этом по телевизору и в газетах. Должны быть информационные чаты, в которых население бы информировали на предмет надвигающихся угроз. Иначе, к сожалению, новые жертвы неизбежны»,— заявил «Ъ» Илья Донченко.

Напомним, в последние дни Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В понедельник, 17 июля, морскими дронами был повторно подорван Крымский мост, 18 июля полуостров атаковали 28 беспилотников. 19 июля на военном полигоне с боеприпасами произошел пожар, причины которого, впрочем, официально не назывались.

Александр Дремлюгин, Симферополь