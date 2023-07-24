Роскомнадзор не собирается разблокировать Twitter, несмотря на смену домена и логотипа

Роскомнадзор не видит оснований для снятия блокировки с социальной сети Twitter, несмотря на смену домена, сообщили в ведомстве. Владеющий Twitter Илон Маск сегодня, 24 июля, сообщил, что домен x.com теперь автоматически переадресует пользователей на сайт сервиса микроблогов.

«Домен x.com в настоящее время переадресует на заблокированный домен twitter.com. Оснований для разблокировки социальной сети Twitter нет»,— рассказали в пресс-службе Роскомнадзора (цитата по ТАСС).

Сегодня социальная сеть Twitter сменила свой логотип с голубой птицы на белую букву «X» с черным контуром. Новый логотип отображается в шапке Twitter и при обновлении страницы.

В апреле коллективное обращение депутатов Госдумы к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о разблокировке Twitter, которое подготовила фракция партии «Новые люди», подписали депутаты от всех фракций. В обращении указывалось, что платформа перестала «дискриминировать российских политиков и журналистов». Однако глава надзорного ведомства ответил, что оснований для разблокировки Twitter в РФ на данный момент нет.

Twitter был полностью заблокирован на территории России в марте из-за публикации «недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

Подробнее о ребрендинге сервиса микроблогов читайте в материале «Ъ» «Twitter решился на перемены».

Александр Кислов