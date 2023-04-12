Депутаты Госдумы от всех фракций подписали письмо с просьбой разблокировать Twitter

Коллективное обращение депутатов Госдумы к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой о разблокировке Twitter, которое подготовила фракция партии «Новые люди», подписали депутаты от всех фракций. В обращении указано, что платформа перестала «дискриминировать российских политиков и журналистов».

В частности, от «Единой России» документ подписал депутат Антон Басанский, от КПРФ — Михаил Матвеев, от СРЗП — Николай Новичков, от ЛДПР — Станислав Наумов и другие парламентарии. Скриншот с подписями под документом разместил Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня», ссылку на него дали в своем Telegram-канале «Новые люди».

«Twitter перестал дискриминировать российских политиков и журналистов. Их больше не удаляют из рекомендаций и не понижают в выдаче. Это личное решение нового главы Илона Маска»,— говорится в обращении от 11 апреля.

«Новые люди» предложили отправить список материалов, из-за которых соцсеть заблокирована в России, ее руководству. Twitter сможет продолжить работу в России, если такие твиты удалят или промаркируют соответствующим образом, сообщается на сайте партии.

С марта 2021 года Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter на мобильных устройствах и стационарных компьютерах за неудаление информации, распространение которой в России запрещено. В мае 2021 года ограничения доступа в фиксированных сетях были сняты, однако на мобильных устройствах замедление трафика продолжилось. В марте 2023 года Twitter был полностью заблокирован на территории России.

Мария Федотова