Движение по трассе Джанкой — Симферополь возобновлено

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении движения автомобилей по трассе Джанкой—Симферополь. Оно было остановлено сегодня, 24 июля, в связи с атакой беспилотников, один из которых повредил склад с боеприпасами под Джанкоем.

«После обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб принято решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой—Симферополь»,— написал глава Крыма в Telegram.

Сегодня, 24 июля, над Крымом было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников. Обломками БПЛА также поврежден частный дом в Кировском районе. На пострадавшем складе под Джанкоем детонируют боеприпасы, сообщили «Ъ» местные жители. Ведется эвакуация людей из сел в радиусе 5 км. Из-за ЧП остановлены поезда Москва—Севастополь и Адлер—Симферополь.

Лаура Кеффер