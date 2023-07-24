В Крыму остановлены поезда Москва—Севастополь и Адлер—Симферополь из-за пожара на складе боеприпасов

Поезд №92 Москва—Севастополь и поезд №316 Адлер—Симферополь следуют с опозданием, сообщил крымский железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Поезда остановлены на станции Джанкой из-за ЧП в районе перегона Джанкой—Урожайная.

«На данном участке временно приостановлено железнодорожное движение. О времени задержки мы сообщим дополнительно»,— говорится в пресс-релизе компании в Telegram.

Пассажирам предложат пересесть на автобусы. «Перевозка пассажиров будет организована по мульмодальной схеме поезд-автобус-поезд»,— написал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Сегодня, 24 июля, над Крымом было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников. Обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе и склад боеприпасов в Джанкойском районе. На складе детонируют боеприпасы, сообщили «Ъ» местные жители. Ведется эвакуация людей из сел в радиусе 5 км. Остановлено движение по железной дороге и трассе Джанкой—Симферополь.

Лаура Кеффер