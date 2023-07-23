Два села в Брянской области остались без света после обстрела со стороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об обстреле вооруженными силами Украины приграничного Суземского района. В результате атаки пострадавших нет, но села Павловичи и Полевые Новоселки остались без электроснабжения.

Сейчас на месте работают оперативные и аварийные службы. В Полевых Новоселках поврежден один частный жилой дом.

В последний раз господин Богомаз сообщал об обстреле территории региона 14 июля, тогда в поселке Белая Березка Трубчевского района погибла женщина, а три человека, в том числе 16-летний подросток, получили ранения. За несколько дней до этого легкое ранение получил житель села Подывотье Севского района Брянской области.

Брянская область, как и другие приграничные области России, подвергается атакам со стороны Украины. В регионе повышен уровень террористической опасности и действует режим среднего уровня реагирования. В начале мая в Брянской области потерпела крушение авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35. В марте на территорию области проникла группа диверсантов.

Сергей Толмачев, Воронеж