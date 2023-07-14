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Коммерсантъ FM
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Один человек погиб в результате обстрела брянского поселка Белая Березка

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об обстреле вооруженными силами Украины приграничного Трубчевского района, в результате которого погиб человек, а еще трое получили ранения.

Снаряды упали в поселке Белая Березка, расположенном у границы с Сумской областью Украины. В обстреле погибла женщина 1939 года рождения, а три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Раненых госпитализировали.

Из-за атаки загорелись три жилых дома. Оперативные службы ликвидируют последствия обстрела.

Поселок Белая Березка последний раз подвергался артиллерийскому обстрелу в начале июля. Тогда пострадавших не было, но загорелись два дома. В начале марта в населенном пункте был ранен человек в результате падения снаряда у административного здания.

Брянская область, как и другие приграничные области России, подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действуют режим повышенного уровня террористической опасности и средний уровень реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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