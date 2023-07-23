Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иностранную судимость к делу не пришьешь

Разъяснение Верховного суда оказалось неприменимо к регистрации Виктора Бута кандидатом на выборах

Ульяновский областной избирком зарегистрировал бывшего американского заключенного Виктора Бута кандидатом в депутаты областного законодательного собрания, несмотря на появившиеся ранее слухи о его возможном снятии с выборов из-за наличия судимости в США. Как выяснил “Ъ”, сугубо теоретические основания для отказа в регистрации у избиркома были: Верховный суд РФ недавно указал, что вынесенный судом иностранного государства приговор должен влечь такие же ограничения пассивного избирательного права, как и вынесенный в России. Однако опрошенные “Ъ” эксперты считают, что реализовывать это указание на практике, особенно если речь идет о «недружественных» странах, юридически затруднительно и политически нецелесообразно.

В России американская судимость добавила Виктору Буту узнаваемости, а не проблем с участием в выборах

В России американская судимость добавила Виктору Буту узнаваемости, а не проблем с участием в выборах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В России американская судимость добавила Виктору Буту узнаваемости, а не проблем с участием в выборах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На прошлой неделе избирательная комиссия Ульяновской области зарегистрировала Виктора Бута кандидатом в депутаты областного заксобрания по списку ЛДПР. Незадолго до этого в регионе появились слухи о том, что господину Буту могут отказать в регистрации в связи с непогашенной судимостью, полученной в США. Однако в итоге у избиркома не возникло вопросов к кандидату, ведь в российском законодательстве ничего не говорится про судимость, имеющуюся в другой стране, пояснил председатель облизбиркома Юрий Андриенко. В карточке кандидата в ГАС «Выборы» значится, что «домохозяин» Виктор Бут «на территории РФ судимости не имеет», однако осужден в США по девяти параграфам Кодекса США.

Напомним, что Виктор Бут, ранее владевший авиакомпанией Air Cess Liberia, еще с 1990-х годов подозревался американскими правоохранителями в поставках оружия и боеприпасов в различные страны Азии и Африки. В 2008 году он был арестован в Таиланде и выдан США, где в 2012 году россиянина приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием, поддержке терроризма и заговоре с целью убийства граждан США. В декабре 2022 года Виктор Бут вернулся в Россию в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за перевозку и контрабанду наркотиков, и вскоре после этого вступил в ЛДПР.

Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Владимир Костин сказал “Ъ”, что юридической службе партии «не приходило в голову» оценивать документы кандидата с учетом требований законодательства США: «Американцы подвергли нашего соотечественника политическим репрессиям. Виктора Анатольевича Бута обвинили в участии в заговоре против Соединенных Штатов. Но ЛДПР ориентируется не на аргументы репрессивной машины США, а на законы и ценности России».

Между тем пленум Верховного суда РФ, недавно подробно разъяснивший практику рассмотрения избирательных споров, в своем постановлении затронул и вопросы, связанные с зарубежной судимостью. В этом документе говорится, что осуждение лица судом иностранного государства за совершение деяния, признаваемого в соответствии с Уголовным кодексом РФ преступлением и относящегося к преступлениям, указанным в законе об основных гарантиях избирательных прав как основание для ограничения пассивного избирательного права, влечет аналогичное ограничение — до истечения установленных законом сроков. Напомним, по действующему федеральному закону не имеют права быть избранными в течение длительного срока граждане, осужденные ранее за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также причастные к деятельности запрещенной в РФ террористической или экстремистской организации.

Электоральный юрист и экс-председатель избиркома Ярославской области Олег Захаров признается, что этот пункт постановления пленума Верховного суда стал предметом активного обсуждения среди коллег по цеху сразу после публикации документа. С самого начала было понятно, что буквальное применение этого пункта невозможно, отмечает он. Ведь есть уже российские политики, «осужденные» украинскими судами, а число недружественных стран, которые могут «штамповать» такие решения, к сожалению, Украиной не ограничивается, поясняет господин Захаров.

Тем не менее, вспоминает юрист, в 2014 году с первых после присоединения Крыма к России выборов в Госсовет республики сняли известного местного политика Анатолия Гриценко.

У него была украинская судимость, и он ее не указал, мотивируя это тем, что статья была политической и то, за что его судили на Украине, в России не является преступлением. Однако Верховный суд РФ посчитал, что судимость есть судимость и права баллотироваться политик не имеет.

Сейчас, согласно той же правовой позиции, изложенной в постановлении пленума Верховного суда, Виктор Бут вполне может быть признан судом имеющим судимость иностранного государства со всеми вытекающими последствиями, добавляет Олег Захаров. С другой стороны, рассуждает эксперт, признание иностранной судимости требует надлежащих доказательств. Кроме того, в США кардинально другая система категоризации преступлений, и статьи, по которым осужден россиянин, невозможно квалифицировать как тяжкие, поэтому ему не запрещено участвовать в выборах.

У избиркома есть все правовые основания игнорировать приговор, вынесенный господину Буту, подтверждает доцент МГИМО Илья Рачков: решения уголовных судов других государств признаются в России только в том случае, если между двумя странами заключен соответствующий договор.

Такого договора с США у нас нет, поэтому у России нет и обязанности признавать решения американских судов, резюмирует юрист.

На сегодняшний день совершенно ясно, что судимость в США не является компрометирующим обстоятельством и даже, наоборот, идет в зачет кандидату, уверен политолог Константин Калачев. Это вопрос не столько юридической, сколько политической целесообразности, и нынешняя «хайповая» история только добавит Виктору Буту очков в Ульяновской области, повысив его узнаваемость, считает эксперт.

Анастасия Корня, Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...