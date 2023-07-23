Иностранную судимость к делу не пришьешь

Ульяновский областной избирком зарегистрировал бывшего американского заключенного Виктора Бута кандидатом в депутаты областного законодательного собрания, несмотря на появившиеся ранее слухи о его возможном снятии с выборов из-за наличия судимости в США. Как выяснил “Ъ”, сугубо теоретические основания для отказа в регистрации у избиркома были: Верховный суд РФ недавно указал, что вынесенный судом иностранного государства приговор должен влечь такие же ограничения пассивного избирательного права, как и вынесенный в России. Однако опрошенные “Ъ” эксперты считают, что реализовывать это указание на практике, особенно если речь идет о «недружественных» странах, юридически затруднительно и политически нецелесообразно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В России американская судимость добавила Виктору Буту узнаваемости, а не проблем с участием в выборах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В России американская судимость добавила Виктору Буту узнаваемости, а не проблем с участием в выборах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На прошлой неделе избирательная комиссия Ульяновской области зарегистрировала Виктора Бута кандидатом в депутаты областного заксобрания по списку ЛДПР. Незадолго до этого в регионе появились слухи о том, что господину Буту могут отказать в регистрации в связи с непогашенной судимостью, полученной в США. Однако в итоге у избиркома не возникло вопросов к кандидату, ведь в российском законодательстве ничего не говорится про судимость, имеющуюся в другой стране, пояснил председатель облизбиркома Юрий Андриенко. В карточке кандидата в ГАС «Выборы» значится, что «домохозяин» Виктор Бут «на территории РФ судимости не имеет», однако осужден в США по девяти параграфам Кодекса США.

Напомним, что Виктор Бут, ранее владевший авиакомпанией Air Cess Liberia, еще с 1990-х годов подозревался американскими правоохранителями в поставках оружия и боеприпасов в различные страны Азии и Африки. В 2008 году он был арестован в Таиланде и выдан США, где в 2012 году россиянина приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием, поддержке терроризма и заговоре с целью убийства граждан США. В декабре 2022 года Виктор Бут вернулся в Россию в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за перевозку и контрабанду наркотиков, и вскоре после этого вступил в ЛДПР.

Заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Владимир Костин сказал “Ъ”, что юридической службе партии «не приходило в голову» оценивать документы кандидата с учетом требований законодательства США: «Американцы подвергли нашего соотечественника политическим репрессиям. Виктора Анатольевича Бута обвинили в участии в заговоре против Соединенных Штатов. Но ЛДПР ориентируется не на аргументы репрессивной машины США, а на законы и ценности России».

Между тем пленум Верховного суда РФ, недавно подробно разъяснивший практику рассмотрения избирательных споров, в своем постановлении затронул и вопросы, связанные с зарубежной судимостью. В этом документе говорится, что осуждение лица судом иностранного государства за совершение деяния, признаваемого в соответствии с Уголовным кодексом РФ преступлением и относящегося к преступлениям, указанным в законе об основных гарантиях избирательных прав как основание для ограничения пассивного избирательного права, влечет аналогичное ограничение — до истечения установленных законом сроков. Напомним, по действующему федеральному закону не имеют права быть избранными в течение длительного срока граждане, осужденные ранее за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также причастные к деятельности запрещенной в РФ террористической или экстремистской организации.

Электоральный юрист и экс-председатель избиркома Ярославской области Олег Захаров признается, что этот пункт постановления пленума Верховного суда стал предметом активного обсуждения среди коллег по цеху сразу после публикации документа. С самого начала было понятно, что буквальное применение этого пункта невозможно, отмечает он. Ведь есть уже российские политики, «осужденные» украинскими судами, а число недружественных стран, которые могут «штамповать» такие решения, к сожалению, Украиной не ограничивается, поясняет господин Захаров.

Тем не менее, вспоминает юрист, в 2014 году с первых после присоединения Крыма к России выборов в Госсовет республики сняли известного местного политика Анатолия Гриценко.

У него была украинская судимость, и он ее не указал, мотивируя это тем, что статья была политической и то, за что его судили на Украине, в России не является преступлением. Однако Верховный суд РФ посчитал, что судимость есть судимость и права баллотироваться политик не имеет.

Сейчас, согласно той же правовой позиции, изложенной в постановлении пленума Верховного суда, Виктор Бут вполне может быть признан судом имеющим судимость иностранного государства со всеми вытекающими последствиями, добавляет Олег Захаров. С другой стороны, рассуждает эксперт, признание иностранной судимости требует надлежащих доказательств. Кроме того, в США кардинально другая система категоризации преступлений, и статьи, по которым осужден россиянин, невозможно квалифицировать как тяжкие, поэтому ему не запрещено участвовать в выборах.

У избиркома есть все правовые основания игнорировать приговор, вынесенный господину Буту, подтверждает доцент МГИМО Илья Рачков: решения уголовных судов других государств признаются в России только в том случае, если между двумя странами заключен соответствующий договор.

Такого договора с США у нас нет, поэтому у России нет и обязанности признавать решения американских судов, резюмирует юрист.

На сегодняшний день совершенно ясно, что судимость в США не является компрометирующим обстоятельством и даже, наоборот, идет в зачет кандидату, уверен политолог Константин Калачев. Это вопрос не столько юридической, сколько политической целесообразности, и нынешняя «хайповая» история только добавит Виктору Буту очков в Ульяновской области, повысив его узнаваемость, считает эксперт.

Анастасия Корня, Григорий Лейба