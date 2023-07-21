Кадыров осудил акцию после пятничной молитвы в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил действия нескольких десятков мусульман, которые после пятничной молитвы прошли шествием по Замоскворечью в знак протеста из-за рейдов силовиков в Котельниках и Дзержинском. Господин Кадыров обратил внимание, что такие действия становятся подовом «для искусственного раздувания темы проплаченными Западом иноагентами».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сегодня в Москве прошла несанкционированная акция мусульман, в том числе мигрантов, в знак протеста против действий силовиков в Котельниках и Дзержинском. Скажу сразу, я не поддерживаю подобные стихийные инициативы, даже если они совершаются с благой целью»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, несанкционированные акции могут привести к негативным последствиям помимо нарушения закона. По его мнению, в ходе акций всегда найдутся «проплаченные подстрекатели», которые провоцируют беспорядки. Рамзан Кадыров подчеркнул, что если принято решение проводить митинг, то обязательно нужно оповещать об этом органы власти.

Днем 21 июля после джума-намаза (пятничной молитвы) несколько десятков молодых людей прошли от мечети, расположенной по Большой Татарской улице в Москве, и далее по Замоскворечью. На опубликованных в Telegram-каналах разных медиапроектов видеозаписях можно слышать, как некоторые молодые люди выкрикивают «Аллаху акбар».

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев прокомментировал шествие в своем Telegram-канале. «Направлю я, пожалуй, депутатский запрос: почему полиция и Росгвардия становятся такими робкими, когда речь касается мигрантских псевдорелигиозных (на самом деле экстремистских) шествий и митингов в Москве?» — написал он.

20 июля Следственный комитет России сообщил, что сотрудники СКР и МВД провели обыски и рейды по фактам организации незаконной миграции в подмосковных Котельниках. Как утверждает ведомство, в ходе оперативных мероприятий полицейские проверили более 150 мигрантов, пятеро из которых находились в РФ незаконно. Обыски проводились по 26 адресам.

7 июля в Котельниках силовики уже проводили подобный рейд, но коснулся он не предприятий, где работают мигранты, а местного молельного дома. В мусульманский центр, расположенный по адресу Дзержинское шоссе, д. 5/3, ворвались сотрудники ОМОНа, которые вели себя грубо, не дали завершить молитву, рассказал «Ъ» глава Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов. Глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковали действия правоохранителей и назвали их «провокацией» и нарушением прав мусульман.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Мусульмане Котельников просят защитить их от силовиков».

Эрдни Кагалтынов