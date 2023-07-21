Главные новости к утру 21 июля

Минвостокразвития предложило распространить льготную ипотеку под 2% на молодые семьи в Арктике. Президент Владимир Путин эту идею поддержал. Он также поручил в 2024 году утвердить планы развития арктических городов.

США знали о готовящемся мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Он не привел каких-либо подробностей.

Евросоюз пока не готов конфисковать замороженные активы РФ, сообщил советник премьер-министра Нидерландов Джеффри ван Леувен. В числе причин он назвал несогласие с этим Германии.

Альфа-банк планирует получить блокпакет в агрегаторе билетов на мероприятия «Кассир.ру», выяснил «Ъ». Сумма сделки, по неофициальным данным, может превысить 1 млрд руб.

США намерены начать поставки истребителей F-16 Украине к концу года, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби. По его мнению, американские истребители не изменят ход боевых действий.

Принадлежащие возглавляемой США международной коалиции F-16 «воздействовали системами наведения» на самолет ВКС России в Сирии, утверждает Центр по примирению враждующих сторон. Подробности инцидента не приводятся.

Пентагон объявил об отправке двух десантных кораблей в Ормузский пролив. Это решение принято в ответ на «попытки Ирана поставить под угрозу свободный поток торговли» в проливе.

Как узнал «Ъ», в концепцию развития квантовой отрасли до 2030 года вошли меры поддержки российских разработчиков — субсидирование их проектов и запрет на закупку иностранных технологий, а также привлечение специалистов из-за границы. На них предлагается распространить льготы, которые есть у сотрудников российских IT-компаний.

Основатель и гендиректор «Инвитро» Александр Островский покидает компанию. Ее собственником станет бизнесмен Роман Мирончик.

О предстоящих 21 июля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».