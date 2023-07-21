Главные анонсы 21 июля

Совет директоров Банка России проведет заседание по ключевой ставке. По результатам заседания состоится пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Начало пресс-конференции ориентировочно в 15:00.

Госдума соберется на дополнительное пленарное заседание.

Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об изменении меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест в отношении фитнес-блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) по делу о неуплате налогов на более чем 311 млн руб. и легализации денежных средств.

В Брюсселе пройдет встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Суд в ЮАР рассмотрит иск оппозиционной партии «Демократический альянс», требующей арестовать президента России Владимира Путина в случае его приезда в страну.

Пресненский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону проведет слушание дела кущевского бизнесмена Александра Исюка, обвиняемого в ложном доносе и мошенничестве по уже прекращенному делу в отношении бывшей жены члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза.

В Нью-Йорке пройдут неформальные консультации в Совете Безопасности ООН, посвященные комитету, созданному во исполнение резолюции 1267, которая установила режим санкций в отношении физических и юридических лиц, связанных с запрещенными в России организациями «Аль-Каида» и «Талибан».

Верховный суд Индии рассмотрит апелляцию оппозиционера Рахула Ганди на отказ нижестоящего суда приостановить исполнение его приговора о тюремном сроке.