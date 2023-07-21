Путин поручил в 2024 году утвердить планы развития арктических городов

Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. В частности, он распорядился в 2024 году утвердить комплексные долгосрочные планы развития арктических городов, а их реализацию начать с 2025 года.

В числе других поручений:

правительству совместно с регионами — определить перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны, подготовить для них «мастер-планы развития» до 2035 года по аналогии с теми, что уже разработаны для дальневосточных городов;

до 1 сентября завершить согласование плана развития арктических населенных пунктов, где дислоцированы воинские формирования (речь идет о мероприятиях по модернизации первичного звена здравоохранения, ремонте школ, обновлении системы ЖКХ, строительстве жилья и благоустройстве территорий).

Господин Путин также считает нужным подумать о занятости членов семей военных в Арктической зоне. «В том числе и обеспечить доступность программ для переобучения или освоения новых специальностей для тех людей, которые хотят этим заняться»,— предложил он.

Владимир Путин на совещании поддержал идею о распространении льготной ипотеки под 2% на молодые семьи в Арктике до 2023 года. Минвостокразвития и Минфин считают, что это позволит привлечь новых застройщиков в Арктику, но «не разгонит цену на квадратный метр».

Об освоении Арктики — в материале «Ъ» «Кто теперь за Север крайний».

Лаура Кеффер