Путин поддержал распространение льготной ипотеки под 2% на молодые семьи в Арктике

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил Владимиру Путину о проработке совместно с Минфином механизма предоставления льготной ипотеки под 2% для Арктики. Министр попросил президента поддержать эту идею, тот согласился. Льготная ипотека для молодых семей в регионе будет действовать до 2023 года.

Эту тему подняли на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. По словам господина Чекункова, в каждой без исключения поездке по арктическим регионам люди спрашивали о возможности распространения дальневосточной ипотеки на Арктику.

«Мы проработали с Антоном Германовичем Силуановым (глава Минфина.— "Ъ") возможные решения и нашли механизм, который позволит привлечь новых застройщиков в Арктику, при этом не разгонит цену на квадратный метр. Это условие, при котором льготная ипотека под 2% предоставляется только на новое жилье на первичном рынке, и по цене Минстроя»,— заявил глава Минвостокразвития (цитата по «РИА Новости»).

Господин Путин одобрил это предложение. «Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в Арктической зоне. Мы знаем результаты работы этой льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке. Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории Арктической зоны»,— уточнил президент.

По прогнозу рейтингового агентства НРА, объем выдачи ипотечных кредитов в 2023 году вырастет на 15–20%, но может не достичь оптимистичных оценок банкиров в 6 трлн руб. Драйвером останутся льготные кредиты, доля которых превысит 54%, а основная часть придется на семейную ипотеку. Гражданам придется выбирать между дорогим первичным жильем по низким ставкам и более дешевым вторичным по более высоким.

Подробности — в материале «Ъ» «Семья — двигатель ипотеки».

Лаура Кеффер