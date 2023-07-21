США направили два десантных корабля в Ормузский пролив

США в ответ на недавние «попытки Ирана поставить под угрозу свободный поток торговли» в Ормузском проливе отправят туда два десантных корабля USS Bataan и USS Carter Hall. Соответствующий приказ отдал глава Пентагона Ллойд Остин.

В пролив ранее также направили истребители F-35, F-16 и эсминец с управляемыми ракетами USS Thomas Hudner (DDG-116). «Этими действиями США демонстрируют приверженность обеспечению свободы судоходства и сдерживанию дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе»,— говорится в пресс-релизе Пентагона.

Об отправке истребителей на Ближний Восток Пентагон объявил на этой неделе. Поводом стало обострение ситуации в Ормузском проливе, где Иран предпринял несколько попыток захватить танкеры с нефтью. Источники в американском ведомстве утверждают, что F-35 могут быть использованы и в воздушном пространстве Сирии, если активность ВКС РФ там не снизится.

Подробности — в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке возрастает истребительность».

Лаура Кеффер