Глава ЦРУ заявил, что США знали заранее о готовящемся мятеже Пригожина

Власти США знали заранее о готовящемся мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, утверждает директор ЦРУ Уильям Бернс. Он не привел каких-либо подробностей.

«Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали»,— заявил господин Бернс на Аспеновском форуме по безопасности (цитата по «РИА Новости»).

23 июня господин Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Бойцы «Вагнера» установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой в несколько регионов. Российские власти сочли действия господина Пригожина попыткой мятежа. Ситуацию урегулировали 24 июня при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко. Евгений Пригожин уехал в Белоруссию, уголовное дело о мятеже закрыли. 29 июня Владимир Путин провел встречу с бойцами ЧВК «Вагнер».

Лаура Кеффер