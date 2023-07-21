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Коммерсантъ FM
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Глава ЦРУ заявил, что США знали заранее о готовящемся мятеже Пригожина

Власти США знали заранее о готовящемся мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, утверждает директор ЦРУ Уильям Бернс. Он не привел каких-либо подробностей.

«Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали»,— заявил господин Бернс на Аспеновском форуме по безопасности (цитата по «РИА Новости»).

23 июня господин Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Бойцы «Вагнера» установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой в несколько регионов. Российские власти сочли действия господина Пригожина попыткой мятежа. Ситуацию урегулировали 24 июня при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко. Евгений Пригожин уехал в Белоруссию, уголовное дело о мятеже закрыли. 29 июня Владимир Путин провел встречу с бойцами ЧВК «Вагнер».

Лаура Кеффер

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