Мэр Николаева: в результате обстрела города ранения получили девять человек, есть погибшие

Мэр украинского города Николаев Виталий Ким сообщил в Telegram, что в результате ночного обстрела ранения получили девять человек, есть и погибшие. При этом количество погибших градоначальник пока не назвал. Минобороны России не сообщало об ударах по Николаеву сегодняшней ночью, 20 июля.

«9 раненых: 4 взрослых; 5 детей. Есть и погибшие...»,— написал господин Ким.

В ночь на 20 июля украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Сумах, а также в Николаевской области. Воздушную тревогу объявляли, в частности, в Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях и подконтрольной Украине части Запорожской области.

В ночь на 19 июля взрывы произошли в Одессе, Харькове, Запорожской и Днепропетровской областях. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что произошедшая атака стала самой масштабной с начала военной операции РФ. По данным украинских властей, в городе пострадали как минимум 12 человек.

Позднее Минобороны России сообщило, что российские военные в ночь на 19 июля нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Также целью была авиабаза Канатово в Кировоградской области, заявили в ведомстве.

Эрдни Кагалтынов