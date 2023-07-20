Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Раздольное в Крыму после атаки беспилотником

Глава администрации Раздольненского района Крыма Денис Олейник ввел режим «муниципальной чрезвычайной ситуации» в поселке Раздольное на северо-западе полуострова. Причина в сообщении регионального правительства в Telegram не уточняется.

Глава республики Крым Сергей Аксенов сегодня, 20 июля, утром сообщил об атаке беспилотника на один из населенных пунктов на северо-западе полуострова. Погибла девочка-подросток, повреждены четыре административных здания.

В последние дни Крым регулярно подвергается атакам. 17 июля был повторно подорван Крымский мост, 18 июля полуостров был атакован 28 беспилотниками, вчера, 19 июля, на военном полигоне произошел пожар.

Леонид Уварчев