Временный регоператор не будет строить в Волгоградской области новые мусорные полигоны

ООО «ЭкоЦентр» не планирует создавать дополнительные объекты размещения в Волгоградской области, сообщила сегодня корреспонденту «Ъ» исполнительный директор компании Алена Устинова.

Компания, которая с 1 августа станет временным региональным оператором по обращению с ТКО, считает действующую схему размещения отходов в Волгоградской области достаточной для организации эффективной работы по вывозу и утилизации мусора. Алена Устинова пояснила, что корректировка схемы в регионе готовится, и компания в ближайшие дни направит властям свои предложения в логистической части: на некоторых участках транспортные потоки вывоза мусора нужно перенаправить с учетом расстояния, пробок и других факторов.

При этом существующие объекты размещения, а все восемь основных полигонов принадлежат компаниям группы «Чистый город», уточнила госпожа Устинова, изначально построены по всем требованиям, предъявляемым к такми сооружениям.

«Мы нацелены именно на модернизацию сортировочных комплексов. По нашему мнению, создание дополнительных объектов может привести к значительному увеличению тарифа», — пояснила исполнительный директор «Экоцентра».

Для достижения целевых показателей нацпроекта «Экология», добавила госпожа Устинова, нужны дополнительные объекты обезвреживания и утилизации. Компания уже обратилась в облкомприроды с предложением по созданию площадок компостирования.

Ярослав Малых