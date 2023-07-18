В Совбезе ООН в понедельник состоялось заседание по Украине с участием министров ряда западных стран. Длившаяся около трех часов дискуссия пришлась на день выхода России из зерновой инициативы. Западные министры в этой связи утверждали: своим решением Москва заставляет еще больше страдать беднейших жителей Глобального Юга. Российские дипломаты отвечали: они ждали выполнения той части договоренностей, которые касались разблокировки доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, но все обещания оказались «очковтирательством». А сама сделка, как утверждают в постпредстве РФ при ООН, превратилась в коммерческий проект Запада и отношения к спасению бедных не имела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание Совбеза ООН с участием министров западных стран 17 июля 2023 года

Фото: Brendan McDermid, Reuters Заседание Совбеза ООН с участием министров западных стран 17 июля 2023 года

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Заседание по Украине было запрошено британской стороной, председательствующей сейчас в Совбезе ООН. Как заранее предупредил в своем Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, «западники запланировали подтянуть "тяжелую артиллерию" в лице ряда министров иностранных дел». По утверждению дипломата, из обсуждения решили сделать «максимально громкое антироссийское шоу с продолжением на следующий день в Генассамблее ООН». Однако господин Полянский заверил: «Нам тоже есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит».

Внимание к заседанию повысилось в числе прочего еще и потому, что как раз в понедельник Россия обнародовала решение о выходе из так называемой Черноморской инициативы, подразумевающей безопасный вывоз украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море. Перед дискуссией недовольство по этому поводу высказали и секретариат ООН, и представители стран Запада.

На самом заседании эту тему затронула первая из выступавших — заместитель генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло. Она выразила сожаление в связи с окончанием действия инициативы, повторив обещание генсека ООН Антониу Гутерриша: «Это решение не остановит наших усилий по содействию беспрепятственному доступу на мировые рынки продуктов питания и удобрений как с Украины, так и из Российской Федерации».

Также госпожа Дикарло сообщила новые цифры по гражданским потерям в ходе конфликта, обвинив РФ в причастности к гибели более 9 тыс. гражданских, включая 537 детей.

Упомянула и об эскалации в районе Запорожской АЭС («В течение последних нескольких дней специалисты Международного агентства по атомной энергии слышали серию взрывов, по-видимому происходящих на некотором расстоянии от действующей атомной электростанции»). Затронула вопрос нарушения прав задержанных по обеим сторонам фронта.

Следом на правах председателя слово взял министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Также комментируя развал зерновой сделки, он утверждал: Россия «прямо изо рта вытаскивает еду у самых бедных людей в Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке». А также призывал президента РФ Владимира Путина «вернуть свои войска домой».

Эстафетную палочку перехватила глава французской дипломатии Катрин Колонна. Она повторила звучащий постоянно тезис о том, что помогать Украине будут «столько, сколько потребуется». При этом она призвала избегать «искушения» думать, что конфликт на Украине — это дело Европы. «Это (боевые действия.— “Ъ”) будет беспокоить всех нас, потому что последствия ложатся тяжелым грузом на плечи людей во всем мире. Особенно на тех, кто живет в беднейших и наиболее уязвимых странах»,— сказала госпожа Колонна.

Далее последовала тяжелая артиллерия в лице американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, которая обвинила Россию в цинизме, конспирологии и компрометации принципов Совбеза ООН. Москва, по заверению госпожи Томас- Гринфилд, превратила поставки продовольствия в оружие. Решение России насчет Черноморской инициативы она назвала «очередным актом жестокости». Кроме того, постпред США ответила на все громче звучащие претензии к Вашингтону и его союзникам насчет того, что бесконечные поставки Украине оружия якобы лишь усугубляют конфликт. Напротив, уверена она, это помогает защищать территориальную целостность Украины.

Присутствовавший в зале глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба горячо поблагодарил Запад за поддержку. И добавил, что «украинский солдат защищает принципы ООН».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба

Фото: Brendan McDermid, Reuters Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба

Фото: Brendan McDermid, Reuters

За продолжение военной поддержки высказался и польский коллега господина Кулебы Збигнев Рау. Он обвинил РФ в имперских замашках, которым необходимо противостоять силой западного оружия. «Мы должны оказывать поддержку жертве в праве ее на самооборону»,— подчеркнул он. Той же линии следовала и глава Германии Анналена Бербок.

Между тем несогласие с такой позицией выразил заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан. По его словам, затягивание конфликта и, в частности, передача все более серьезного оружия вряд ли помогут решить проблему — рано или поздно все это закончится переговорами. «Как бы долго ни продолжался конфликт, он в конечном счете будет решен политическими методами. Голоса, поддерживающие возобновление переговоров, становятся все сильнее, а развивающиеся страны из Азии, Африки и Латинской Америки предлагают свои мирные инициативы. Хотя они отличаются по содержанию, все они выражают сильное стремление разрешить кризис политическими средствами»,— подчеркнул дипломат.

И добавил, что, напротив, «безответственная передача кассетных снарядов может легко привести к более серьезным гуманитарным проблемам». Поэтому, как считает Гэн Шуан, «при передаче кассетных бомб (о чем ранее заявили США.— “Ъ”) следует проявлять осторожность и сдержанность». К мирным переговорам призывали также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и представитель Бразилии.

Дмитрий Полянский с обвинениями в адрес России не согласился, заявив: в прошлом году Украина (как предполагает дипломат, возможно, именно по итогам обсуждений с Великобританией, председательствующей сейчас в Совбезе) проигнорировала подготовленные мирные договоренности, «а западные страны вместо дипломатических усилий удвоили предоставление помощи и западного оружия». В итоге, как отметил дипломат, «сотни тысяч погибших и искалеченных украинцев, которых и сегодня киевский режим бросает в мясорубку на Восточном и Южном фронтах, тщетно пытаются доказать западным кураторам способность Украины побеждать». Дмитрий Полянский также сделал особый акцент на ответственности западных правительств за ситуацию на Украине. «Вы потворствовали формированию в Киеве настоящей тоталитарной диктатуры, развязавшей войну против собственных русскоязычных жителей на востоке страны»,— обратился он к западным коллегам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

Фото: Brendan McDermid, Reuters Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

Фото: Brendan McDermid, Reuters

Дипломат недоумевал, что никто из присутствовавших не высказал Киеву претензии в связи с атакой на Крымский мост. «Нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы. Но слишком многое на это указывает»,— отметил господин Полянский.

Коснулся он и Черноморской инициативы. «Под очередные, как оказалось, пустые обещания мы продлевали Черноморскую инициативу. Однако целый год, как констатировал президент России, зерновая сделка была игрой в одни ворота… Черноморская инициатива без лишнего шума была переформатирована из гуманитарной в коммерческую. На этом фоне не была решена проблема, с которой сталкиваются российских операторы»,— объяснил он. По словам господина Полянского, разрешение вопроса было лишь на словах и, несмотря на заверения, которые давались России, обязательства перед нею выполнены не были. «Россия будет готова рассмотреть ее (инициативы.— “Ъ”) восстановление только при получении конкретных результатов, а не обещаний»,— подчеркнул он.

Екатерина Мур, Вашингтон