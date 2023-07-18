В Туве четверо заболевших сибирской язвой ушли из больницы

Четверо из пяти заболевших сибирской язвой в Туве самовольно покинули больницу, где проходили лечение, сообщил региональный Минздрав. Там уточнили, что состояние всех пяти человек удовлетворительное, но в соответствии с санитарными нормами они могут быть выписаны только после полного заживления кожных проявлений болезни.

«Передача инфекции от человека к человеку крайне редка, но возможна, особенно если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления»,— пояснили в ведомстве. О факте отказа от лечения было экстренно доложено в республиканское управление Роспотребнадзора.

Первый случай заражения сибирской язвой в республике был выявлен 30 июня. Диагноз был поставлен 24-летнему мужчине, после того как он погостил у друга на чабанской стоянке в местечке Даг-Арты. Там они разделали, а потом употребили в пищу мясо лошади, у которой накануне появились судороги и отечность паховой области. Пятый случай выявили 6 июля. Роспотребнадзор исключал возможность эпидемии сибирской язвы.

Подробности — в материале «Ъ» «Прокуратура ищет следы коня».

Лаура Кеффер