Роспотребнадзор исключил возможность эпидемии сибирской язвы

Угроза эпидемического распространения сибирской язвы на территории России исключена. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Сибирская язва не передается от человека к человеку»,— сообщило ведомство ТАСС.

В Роспотребнадзоре отметили, что специальный противоэпидемический отряд продолжает профилактические мероприятия в очаге сибирской язвы в Туве. Дезинфекцию уже провели на пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших. «Площадь обработанных территорий превышает 11,5 тыс. кв. м. На месте работают ученые противочумных учреждений Роспотребнадзора»,— уточнили в ведомстве.

В мае на территории Тувы был выявлен случай заражения крупного рогатого скота сибирской язвой. Инцидент произошел в местечке Уш-Хады-Эмектиг: была заражена корова в личном подсобном хозяйстве местного жителя. В районе был введен карантин.

Первый случай заражения человека сибирской язвой в республике был выявлен 30 июня. Диагноз был поставлен 24-летнему жителю Барун-Хемчикского района. Мужчина находился на чабанской стоянке друга, расположенной в местечке Даг Арты. Там они разделали лошадь, у которой накануне появились судороги. По последним данным, диагноз сибирская язва подтвержден у четырех жителей Тувы.

Милена Костерева