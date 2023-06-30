Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В одном из районов Тувы введен карантин из-за заражения человека сибирской язвой

В Барун-Хемчикском районе и Ак-Довураке Республики Тыва из-за случая сибирской язвы введен карантин. Заражение инфекцией установлено у 24-летнего жителя села Бижиктиг-Хая, который 26 июня произвел забой лошади. В настоящее время молодой человек госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу. По информации минздрава Тувы, состояние больного оценивается как тяжелое.

Режим вводится с 30 июня и до особого распоряжения на территории, сообщило правительство республики.

«Вводится запрет на проведение ярмарок выходного дня и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных, убой скота и использование продуктов животноводства, на оборот мяса и мясных продуктов внутри и за пределы карантинной зоны, на ввоз и вывоз не вакцинированных против сибирской язвы животных»,— отмечают власти.

На месте очага проводятся санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия. Создан оперативный штаб.

В мае в республике был выявлен случай заражения крупного рогатого скота сибирской язвой. Инцидент произошел в местечке Уш-Хады-Эмектиг: была заражена корова в личном подсобном хозяйстве местного жителя. В районе также был введен карантин.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Заражение происходит через споры бактерий при их попадании в раны на коже или в легкие при вдыхании. Как ранее сообщал «Ъ» со ссылкой на данные ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии, «споровая форма возбудителя сохраняет активность вне живого организма около 250 лет».

Лолита Белова, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...