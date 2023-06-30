В одном из районов Тувы введен карантин из-за заражения человека сибирской язвой

В Барун-Хемчикском районе и Ак-Довураке Республики Тыва из-за случая сибирской язвы введен карантин. Заражение инфекцией установлено у 24-летнего жителя села Бижиктиг-Хая, который 26 июня произвел забой лошади. В настоящее время молодой человек госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу. По информации минздрава Тувы, состояние больного оценивается как тяжелое.

Режим вводится с 30 июня и до особого распоряжения на территории, сообщило правительство республики.

«Вводится запрет на проведение ярмарок выходного дня и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных, убой скота и использование продуктов животноводства, на оборот мяса и мясных продуктов внутри и за пределы карантинной зоны, на ввоз и вывоз не вакцинированных против сибирской язвы животных»,— отмечают власти.

На месте очага проводятся санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия. Создан оперативный штаб.

В мае в республике был выявлен случай заражения крупного рогатого скота сибирской язвой. Инцидент произошел в местечке Уш-Хады-Эмектиг: была заражена корова в личном подсобном хозяйстве местного жителя. В районе также был введен карантин.

Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь животных и человека. Заражение происходит через споры бактерий при их попадании в раны на коже или в легкие при вдыхании. Как ранее сообщал «Ъ» со ссылкой на данные ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии, «споровая форма возбудителя сохраняет активность вне живого организма около 250 лет».

Лолита Белова, Новосибирск