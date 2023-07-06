Пятый случай заболевания сибирской язвой зарегистрирован в Туве

Роспотребнадзор Республики Тыва сообщил о пятом подтвержденном случае заболевания сибирской язвой. «Состояние пациентов стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— заявили в региональном управлении.

Всего на сегодня в районе, где был выявлен первый случай, против инфекции вакцинировано более 150 человек. Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами.

Вместе с тем сотрудниками санитарной службы на пастбище, чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проводится дезинфекция. Площадь обработанных территорий составляет более 39 тыс. кв. м. В противоэпидемических мероприятиях участвуют специалисты Иркутского и Ставропольского противочумных институтов Роспотребнадзора.

Первый случай заражения сибирской язвой в республике был выявлен 30 июня. Диагноз был поставлен 24-летнему жителю Барун-Хемчикского района. Мужчина находился в гостях у друга на чабанской стоянке в местечке Даг-Арты. Там они разделали, а потом употребили в пищу мясо лошади, у которой накануне появились судороги и отечность паховой области.

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Лолита Белова, Новосибирск