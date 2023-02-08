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Коммерсантъ FM
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Земля счет любит

Минсельхоз сведет все данные о сельхозугодьях в одном реестре

Правительство приняло постановление о ведении государственного реестра земель сельхозназначения. Система, которую должны запустить в течение трех месяцев, будет формироваться на основе информации Росреестра и встроится в разворачивающуюся в последние годы масштабную цифровизацию АПК. Созданием нового реестра Минсельхоз продолжает цифровую инвентаризацию сельхозугодий — в рамках нее в 2022 году в некоторых регионах начали разрабатывать карты-схемы, благодаря которым удалось вовлечь в оборот неиспользуемые и неучтенные сельхозземли.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Реестр, разработка которого поручена Минсельхозу, будет содержать систематизированные сведения о состоянии и использовании земель сельхозназначения, следует из постановления правительства №154 от 2 февраля 2023 года. Среди данных, которые аккумулирует система,— информация о земельном участке (с разбивкой по площадям, на которых выращиваются сельхозкультуры), показатели плодородия земель, сведения об объектах недвижимости и мелиоративных системах, расположенных на участках. В базу также будет вноситься информация о фактическом использовании земли (выращивании сельхозкультур, садоводстве, разведении животных и т. д.) и его эффективности (например, подробные сведения о выращенном на участке зерне). Наполнением системы займутся Росреестр, Росприроднадзор, Россельхознадзор и «Роскосмос», а также органы госвласти субъектов РФ и владельцы земельных участков — для последних внесение данных будет добровольным, чтобы стимулировать их участие «в получении полных и достоверных сведений о землях сельхозназначения», сказали “Ъ” в министерстве. За базовую информацию будут приниматься данные из Росреестра — именно их закрепят в системе в случае возникновения противоречий со сведениями из других источников. Землевладельцы смогут получать информацию о своих участках из реестра бесплатно — форму запроса, через которую это можно будет сделать на портале госуслуг, Минсельхоз совместно с Минцифры разработает в ближайшие полгода.

Реестр создается в рамках реализации госпрограммы эффективного вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения (их общая площадь в 2021 году оценивалась в 19,4 млн га, или 5% аграрного земельного фонда РФ): к концу 2023 года по этой программе предполагается вовлечь 13,2 млн га сельхозугодий. В рамках той же госпрограммы летом 2022 года министерство начало создавать федеральную карту-схему для актуализации данных о состоянии сельхозземель и улучшения качества прогнозировании и аналитики. Тогда фрагменты схемы были сформированы в шести регионах (Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Белгородская, Московская и Калининградская области). В результате Минсельхоз получил информацию с контурами границ в отношении 12 млн га — о части сельхозземель данных в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) до этого не содержалось. «Именно поэтому многие муниципалитеты не были рады предлагаемой цифровизации: не все хотят расставаться с серыми схемами использования сельхозземель»,— поясняла вице-премьер Виктория Абрамченко (подробнее см. “Ъ” от 29 ноября 2022 года). В 2023-м цифровые карты-схемы должны охватить еще 13 регионов. Уточненные сведения из них также войдут в новый реестр.

Предполагается, что общая база данных поможет устранить несоответствие сведений в различных источниках, а также выявлять подлежащие вводу в сельхозоборот земли. Масштабной цифровизацией АПК и связыванием воедино данных организаций, подведомственных Минсельхозу, и органов власти министерство активно занимается последние несколько лет. В частности, ранее все данные, касающиеся поставок урожая, от производства до переработки, были аккумулированы в ФГИС «Зерно» — создание нового реестра, обобщающего информацию о сельхозземлях, этот процесс логично продолжает.

Кристина Боровикова

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