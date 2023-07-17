Спикер СБУ прокомментировал атаку на Крымский мост

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко прокомментировал ночную атаку на Крымский мост. Он заявил, что СБУ «обязательно раскроет» все детали «хлопка» после победы Украины. Других деталей он не привел. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал Крымский мост незаконным сооружением.

В комментарии «РБК-Украине» Артем Дехтяренко также сослался на слова главы СБУ Василия Малюка, который утверждал, что, «традиции ведения войны», нормы международного права и анализ оперативной обстановки «позволяют перерезать логистические пути» противников.

Тем временем Михаил Подоляк в Twitter написал, что «все незаконные сооружения», используемые Россией для доставки вооружения, «недолговечны вне зависимости от причин разрушения». Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя атаку, сказал: «Крымский мост — конструкция там излишняя».

В официальном Telegram-канале СБУ появился пост со стихотворением. Пост — реплай на сообщение СБУ от 8 октября 2022 года. Тогда на Крымском мосту взорвался грузовик.

Около четырех часов утра 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, не уточнив детали произошедшего. Утром Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в 3:05 мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте, обвинив спецслужбы Украины.

В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести, она находится в реанимации. По данным Минтранса, на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма, опоры целы.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян