Невыносимая легкость тенниса

Победительницей Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде стала представительница Чехии Маркета Вондроушова, которая, занимая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лишь 42-е место, в двух партиях за 80 минут переиграла шестую ракетку мира Унс Джабир из Туниса. Новоиспеченная чемпионка стала первой спортсменкой, которая выиграла самое престижное теннисное состязание, находясь в рейтинге на столь низкой позиции.

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Фото: Toby Melville , Reuters Маркета Вондроушова

Фото: Toby Melville , Reuters

Чешский женский теннис с его прекрасной школой и богатыми традициями всегда отличался стабильностью. И сейчас в первой полусотне мирового рейтинга чешек больше всех — восемь. Неудивительно, что на двух последних турнирах Большого шлема именно они стали главными возмутительницами спокойствия. Но если Каролина Мухова на Roland Garros лишь вплотную подобралась к титулу, не сумев одолеть в финале первую ракетку мира Игу Швёнтек, то Маркета Вондроушова на Wimbledon сенсационно выиграла его. Да, на счету 24-летней левши из города Соколов были финалы — Roland Garros 2019 года и токийской Олимпиады. Но она, конечно, отсутствовала даже во втором эшелоне претенденток на победу в Лондоне, где ранее не проходила дальше третьего круга. К тому же на Wimbledon еще не было чемпионки, которая начинала бы турнир лишь на 42-м месте в рейтинге WTA. Кстати, теперь героиня дня будет замыкать первую десятку, вытеснив оттуда Дарью Касаткину.

Финал Вондроушовой против Унс Джабир, продолжавшийся ровно 80 минут и завершившийся со счетом 6:4, 6:4, стал, естественно, не самым быстрым финалом легендарного состязания. Но и далеко не самым продолжительным. Хотя для лучшей теннисистки Африки за всю историю это поражение было невыносимым. Слишком долго она лелеяла мечту об уимблдонском триумфе и слишком много сделала для него. Джабир стала первой теннисисткой, которая на пути к финалу Wimbledon одержала сразу три волевые победы, уступая первые партии. Причем в четырех предыдущих матчах ее соперницами были экс-чемпионки мейджоров — канадка Бьянка Андрееску, чешка Петра Квитова, Елена Рыбакина из Казахстана и белоруска Арина Соболенко.

Подобные серии чреваты эмоциональным выгоранием, и в финале туниска была не похожа на себя. Она неплохо начала, но потом словно захлебнулась в собственных желаниях и, поведя сначала 2:0, а затем — 4:2, взяла лишь два очка в четырех заключительных геймах первого сета. Вторая партия получилась схожей. Джабир снова завладела преимуществом — 3:1, и тут же растеряла его своими многочисленными ошибками при ударе справа, который раз за разом выполняла с черным от напряжения лицом, на тяжелых от усталости ногах. А ее талантливая соперница, используя козырь, который имеют на траве все левши, применяющие косую подачу во второй квадрат, была спокойна, уверена в себе и достаточно быстра. Справившись в пятницу в полуфинале за 75 минут с украинкой Элиной Свитолиной и являясь явным аутсайдером финала, она имела в запасе достаточно физических сил и сохранила больше эмоций.

О том, что происходило на корте, красноречиво говорит статистика. Показатель попадания первой подачи Джабир не дотянул и до 50 процентов, в то время как Вондроушова, лучше настраиваясь на ключевые розыгрыши, выиграла шесть брейк-пойнтов из семи.

Соотношение активно выигранных очков и невынужденных ошибок у Джабир — 25:31, а у Вондроушовой — 10:13. В таких случаях обычно считается, что одна теннисистка перегорела.

В любом случае, уступив в прошлом году трехсетовый финал Wimbledon Елене Рыбакиной, а затем проиграв без вариантов Швёнтек в финале US Open, Джабир отдала в решающих матчах мейджоров уже шесть сетов подряд. Так что слезы, которые ручьями лились у нее из глаз перед церемонией награждения, вполне объяснимы.

Но ведь точно так же рыдала ровно 30 лет назад на Центральном корте после своего поражения от Штеффи Граф чешка Яна Новотна, которая в 1998 году все-таки добьется своего и выиграет на Wimbledon свой третий финал. Так что, вполне вероятно, и у Джабир все еще впереди.

Ну а Маркете Вондроушовой, по-своему самобытной теннисистке, которая в прошлом сезоне во время Wimbledon была травмирована и сыграла свадьбу, не стоит слишком обольщаться легкостью своей великолепной победы, пусть даже она принесла ей £2,35 млн. Повторно брать титулы на мейджорах всегда гораздо сложнее, чем делать это в первый раз. В этом, например, давно убедилась Барбора Крейчикова — соотечественница Вондроушовой, которая после триумфа на Roland Garros 2021 года лишь однажды добиралась на турнирах Большого шлема до четвертьфинала.

Евгений Федяков