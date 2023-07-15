Омбудсмен Москалькова попросит ООН защитить наместника Киево-Печерской лавры

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в Совет по правам человека ООН в связи с арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла на Украине. Госпожа Москалькова отметила, что ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Считаю подобные действия вопиющим нарушением права на свободу совести и оскорблением чувств сотен тысяч прихожан и служителей УПЦ (каноническая Украинская православная церковь.— ''Ъ''). В связи с этим буду обращаться в Совет по правам человека ООН с просьбой защитить митрополита»,— написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Соломенский райсуд Киева ранее изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа. Служба безопасности Украины обвиняет митрополита Павла в «работе на Россию и разжигании религиозной розни», он дело против себя считает «политическим заказом». Ранее за наместника Киево-Печерской лавры вступился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Мария Федотова