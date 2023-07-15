Старовер Севастьянов заявил, что папа римский займется вопросом освобождения митрополита Павла

Папа римский Франциск знает об обращении патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу арестованного наместника Киевской Лавры митрополита Павла. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, отметив, что общался с понтификом напрямую. По его словам, папа римский считает аресты по политическим и религиозным мотивам недопустимыми.

«Я общался с папой Франциском напрямую. Он мне сказал, что знает об обращении патриарха Кирилла и будет заниматься вопросом освобождения митрополита Павла»,— заявил глава Всемирного союза староверов. По его словам, он не знает, каким образом папа римский Франциск будет решать вопрос с митрополитом Павлом. Среди предполагаемых вариантов — официальное заявление со стороны понтифика или вмешательство по дипломатическим каналам, заявил Леонид Севастьянов.

Ранее предстоятель Русской православной церкви призвал религиозных деятелей и представителей международных организаций принять меры для защиты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла от преследования.

Соломенский райсуд Киева сменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа. Служба безопасности Украины обвиняет его в «работе на Россию и разжигании религиозной розни». Сам митрополит Павел назвал свое дело «политическим заказом».

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова