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Коммерсантъ FM
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МИД России призвал приступить к подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Россия считает нужным незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. При этом важно опираться на трехсторонние договоренности российского, армянского и азербайджанского лидеров, говорится в заявлении МИД РФ.

По данным ведомства, ситуация вокруг Нагорного Карабаха «развивается по негативному сценарию». МИД отмечает, что углубляется гуманитарный кризис — местным жителям не хватает продуктов питания, медикаментов, также регион практически лишен электро- и газоснабжения. Ведомство призвало Азербайджан «принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора».

«Не следует перекладывать ответственность за судьбу армянского населения Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности»,— отмечается в комментарии российского МИДа, опубликованном на его сайте.

25 мая премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Москве с Владимиром Путиным. Господин Пашинян заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. К концу июня Баку и Ереван согласовали несколько статей мирного договора. Сегодня, 15 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян встретятся в Брюсселе.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Мир во время эскалации».

Лаура Кеффер

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