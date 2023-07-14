Компании провожают по правилам

Власти усложняют правила для выхода иностранцев из российского бизнеса, например, выкупить активы обратно можно будет не позже, чем через два года. В Кремле назвали это защитой отечественной экономики. По информации «Ведомостей», правительственная комиссия готовит список условий из десяти пунктов. Значительная часть из них уже действует, однако есть несколько принципиально новых требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Все озвученные нормы, как отмечают собеседники «Ведомостей», должны усложнить выход компаний из России. Подробнее — в справке “Ъ FM”.

Возможность обратного выкупа активов может действовать не более двух лет. При этом бывший владелец должен будет заплатить за возврат бизнеса рыночную стоимость. В случае приобретения публичного акционерного общества покупатель обязан разместить на торгах до 20% акций. Начать листинг необходимо в течение года после сделки, а завершить выход на биржу — в течение трех лет. Речь идет об SPO уже получивших публичный статус компаний, у которых только небольшая доля акций в свободном обращении. Это требование распространяется на новые сделки, к уже одобренным оно применяться не будет. Что касается других условий, то покупатель должен выполнять KPI по развитию компании и сохранению штата. Продавец обязан предоставить дисконт — не менее половины от рыночной стоимости. Если размер скидки менее 90%, то он должен еще и направить 10% от сделки в бюджет. Собственники из недружественных стран не могут выводить средства от продажи за границу. Для совершения сделки необходимо получить заключение от независимого частного оценщика из специального списка о том, что цена покупки соответствует рыночной стоимости. Кроме того, листинг должен проводиться даже в случае, если ПАО ликвидируют, либо компания теряет публичный статус.

Остановят ли новые правила иностранные компании, которые решили покинуть страну? Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил “Ъ FM”, что наиболее серьезные ограничения власти уже приняли. По его словам, помимо кнута нужен пряник, который побудит зарубежный бизнес оставаться в стране:

«Речь может идти, например, о предсказуемом порядке вывода дивидендов для компаний, которые остаются в России и соблюдают некие условия, в частности, реинвестируют часть прибыли в стране в определенном размере.

Вместе с тем я не думаю, что новые правила существенным образом повлияют на принятие решений. Многие старые требования, которые, может, имеют даже более существенное значение, остаются в силе. Имеется в виду дисконт при продаже, добровольная уплата 10-процентной пошлины и так далее.

Новые правила нацелены не на то, чтобы ограничить и усложнить выход зарубежному бизнесу, а на то, чтобы сделать предсказуемой ситуацию его возвращения в случае, если такое решение будет приниматься.

Ведь многим сейчас приходится существенную часть активов списывать на убытки. Надеюсь, что правительство и Центральный банк настроены оптимистично с определенными основаниями, и можно рассчитывать, что через два года ситуация нормализуется. Надо просто сразу после этого для тех, кто к этому готов, активизировать процесс возвращения.

То есть эти новые правила заставят быстрее принимать соответствующие решения. Но мы надеемся, что за два года все, как говорят в народе, устаканится».

Условия для выхода иностранцев из российских активов и предложение ввести для них возможные послабления прокомментировали в Кремле. Власти идут на такие меры, чтобы защитить отечественный бизнес на фоне агрессивных действий Запада, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”:

«— Президент РСПП Александр Шохин в эфире “Ъ FM” заявил, что, помимо кнута, нужен пряник, который будет побуждать зарубежный бизнес оставаться в России. Нужен ли этот пряник? И каким он может быть, по версии Кремля? — Это очень объемный вопрос. Скорее, это вопрос для дискуссии, чем мы здесь вряд ли должны заниматься. Но, действительно, на фоне тех беспрецедентных агрессивных действий в наш адрес в других странах мы принимаем меры для защиты нашей экономики, наших компаний, в первую очередь. Вот именно так нужно относиться к подобным решениям».

Норму об обязательном размещении на бирже акций, уходящих из России компаний, уже поддержали Минфин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По словам последней, такое правило позволит, кроме всего прочего, обогатить фондовый рынок. В то же время, как сообщает “Ъ”, новые требования могут помешать проведению сделок бизнеса с зарубежной структурой владения.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александр Рассохин, Владимир Расулов