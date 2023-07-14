Компании провожают по правилам

Власти усложняют правила для выхода иностранцев из российского бизнеса, например, выкупить активы обратно можно будет не позже, чем через два года. В Кремле назвали это защитой отечественной экономики. По информации «Ведомостей», правительственная комиссия готовит список условий из десяти пунктов. Значительная часть из них уже действует, однако есть несколько принципиально новых требований.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Все озвученные нормы, как отмечают собеседники «Ведомостей», должны усложнить выход компаний из России. Подробнее — в справке “Ъ FM”.
Возможность обратного выкупа активов может действовать не более двух лет. При этом бывший владелец должен будет заплатить за возврат бизнеса рыночную стоимость.
В случае приобретения публичного акционерного общества покупатель обязан разместить на торгах до 20% акций. Начать листинг необходимо в течение года после сделки, а завершить выход на биржу — в течение трех лет. Речь идет об SPO уже получивших публичный статус компаний, у которых только небольшая доля акций в свободном обращении. Это требование распространяется на новые сделки, к уже одобренным оно применяться не будет.
Что касается других условий, то покупатель должен выполнять KPI по развитию компании и сохранению штата. Продавец обязан предоставить дисконт — не менее половины от рыночной стоимости. Если размер скидки менее 90%, то он должен еще и направить 10% от сделки в бюджет. Собственники из недружественных стран не могут выводить средства от продажи за границу. Для совершения сделки необходимо получить заключение от независимого частного оценщика из специального списка о том, что цена покупки соответствует рыночной стоимости.
Кроме того, листинг должен проводиться даже в случае, если ПАО ликвидируют, либо компания теряет публичный статус.
Остановят ли новые правила иностранные компании, которые решили покинуть страну? Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил “Ъ FM”, что наиболее серьезные ограничения власти уже приняли. По его словам, помимо кнута нужен пряник, который побудит зарубежный бизнес оставаться в стране:
«Речь может идти, например, о предсказуемом порядке вывода дивидендов для компаний, которые остаются в России и соблюдают некие условия, в частности, реинвестируют часть прибыли в стране в определенном размере.
Вместе с тем я не думаю, что новые правила существенным образом повлияют на принятие решений. Многие старые требования, которые, может, имеют даже более существенное значение, остаются в силе. Имеется в виду дисконт при продаже, добровольная уплата 10-процентной пошлины и так далее.
Новые правила нацелены не на то, чтобы ограничить и усложнить выход зарубежному бизнесу, а на то, чтобы сделать предсказуемой ситуацию его возвращения в случае, если такое решение будет приниматься.
Ведь многим сейчас приходится существенную часть активов списывать на убытки. Надеюсь, что правительство и Центральный банк настроены оптимистично с определенными основаниями, и можно рассчитывать, что через два года ситуация нормализуется. Надо просто сразу после этого для тех, кто к этому готов, активизировать процесс возвращения.
То есть эти новые правила заставят быстрее принимать соответствующие решения. Но мы надеемся, что за два года все, как говорят в народе, устаканится».
Условия для выхода иностранцев из российских активов и предложение ввести для них возможные послабления прокомментировали в Кремле. Власти идут на такие меры, чтобы защитить отечественный бизнес на фоне агрессивных действий Запада, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”:
«— Президент РСПП Александр Шохин в эфире “Ъ FM” заявил, что, помимо кнута, нужен пряник, который будет побуждать зарубежный бизнес оставаться в России. Нужен ли этот пряник? И каким он может быть, по версии Кремля?
— Это очень объемный вопрос. Скорее, это вопрос для дискуссии, чем мы здесь вряд ли должны заниматься. Но, действительно, на фоне тех беспрецедентных агрессивных действий в наш адрес в других странах мы принимаем меры для защиты нашей экономики, наших компаний, в первую очередь. Вот именно так нужно относиться к подобным решениям».
Норму об обязательном размещении на бирже акций, уходящих из России компаний, уже поддержали Минфин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По словам последней, такое правило позволит, кроме всего прочего, обогатить фондовый рынок. В то же время, как сообщает “Ъ”, новые требования могут помешать проведению сделок бизнеса с зарубежной структурой владения.
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