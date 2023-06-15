Активам подбирают план выкупа

Власти обсуждают выкуп западных активов в России и продажу их своим инвесторам. Это подтвердила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Financial Times сообщила, что Кремль якобы планирует национализировать компании из недружественных стран — выкупить их по крайне низким ценам и продать российским инвесторам. Те в свою очередь должны разместить 20% актива на бирже. Дмитрий Песков заявил, что статья не соответствует действительности. Эльвира Набиуллина тем не менее частично подтвердила информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Не исключено, что такими действиями власти хотят помочь компаниям, которые не могут найти покупателя на свой бизнес в России, предполагает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев:

«Здесь национализация выступает неким промежуточным этапом. Цель вроде бы благая: должен появиться какой-то инвестор, который обязан вывести на рынок не менее 20%. Почему вдруг такая схема? Нет уверенности, что могут найтись такие инвесторы, поэтому государство как бы сначала себе забирает этот актив, а потом делает предложение, от которого трудно будет отказаться.

Это можно рассматривать как все-таки подталкивание. Дается такой сигнал: вот смотрите, предлагается еще такая схема, если вы и со скидкой не можете, то государство само готово поучаствовать в этом процессе. Но это все равно национализация, промежуточный этап или не промежуточный. При всех оговорках, что национализация — это тоже необходимый процесс, и рыночная экономика ее допускает. Но есть общепринятое правило: если можно это избежать, то лучше так и сделать. Где гарантии, что на промежуточном этапе это все и не застрянет?

Сейчас, если компания из недружественной страны хочет уйти из России, она должна продать свой бизнес со скидкой не менее 50% и заплатить условно добровольный взнос в бюджет — до 10% от суммы сделки. Вероятно, Минфин хочет быть посредником при продаже, чтобы контролировать процесс полностью, говорит экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. По его мнению, такой шаг только затруднит уход иностранных компаний с российского рынка:

«Она нужна для того, чтобы Министерство финансов видело в полной мере все условия сделки. Минфин, возможно, озабочен тем, что расчеты происходят напрямую между продавцом и покупателем вне российской юрисдикции. У него нет полного контроля над временем покупки валюты для таких сделок. Для Минфина важно, чтобы компании, во-первых, соблюдали дисциплину и платили обязательный взнос, то есть не занижали стоимость. Во-вторых, они должны выдерживать календарь покупки валюты, то есть не приобретать доллары или евро для этих сделок способом, который не соответствует принципам равномерности, потому что это сильно влияет на курс.

То есть Минфин хочет стабилизировать валютный курс, и хочет, чтобы компании платили часть избыточной доходности, которую они получают, покупая активы нерезидентов ниже их рыночной стоимости. Скорее, эти постановления замедлят такие сделки, часть компаний просто решит отложить этот выход».

С марта 2022-го по март 2023 года Центробанк насчитал около 200 сделок по выходу иностранных инвесторов из российских активов.

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Даниил Бабкин