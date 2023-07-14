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Глава МВД Молдавии ушла в отставку из-за стрельбы в аэропорту Кишинева

Премьер Молдавии Дорин Речан объявил, что глава МВД страны Анны Ревенко уходит в отставку. Свои посты также покинут министры инфраструктуры Лилия Дабижа и образования и исследований Анатолий Топалэ. Кандидаты на эти должны будут представлены в понедельник, 17 июля, президенту страны Майе Санду.

Анна Ревенко

Анна Ревенко

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Анна Ревенко

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

«Три министра подали заявления об отставке — глава МВД Молдовы Анна Ревенко, глава минобразования Анатолий Топалэ, глава министерства инфраструктуры Лилия Дабижа»,— сказал господин Речан (цитата по «РИА Новости»). Он отметил их заслуги за время работы в правительстве и поблагодарил за работу.

30 июня в аэропорту Кишинева произошла стрельба. 43-летний уроженец Таджикистана Рустам Ашуров убил охранника аэропорта и сотрудника пограничной полиции после того, как ему отказали во въезде в страну. При задержании он был ранен, позже он умер от полученных травм.

В Таджикистане Рустама Ашурова обвиняют в похищении первого зампреда Ориёнбанка Шухрата Исматуллоева. По версии Генпрокуратуры Таджикистана, он бежал из страны в Молдавию через Турцию «с целью в дальнейшем скрыться в странах Европейского союза».

После стрельбы премьер Дорин Речан призвал усилить меры безопасности по всей стране. В погранслужбе Молдавии также сообщали, что ее сотрудники пройдут обучение по борьбе с террористической угрозой с использованием современной техники и вооружения.

Подробнее о нападении в аэропорту — в материале «Ъ» «Убийца по прилете».

Олеся Павленко

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