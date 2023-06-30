Премьер Молдавии: стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в международном аэропорту Кишинева, где погибли два человека, открыл 43-летний гражданин Таджикистана. По словам премьера, перед инцидентом мужчину должны были депортировать из Молдавии.
Дорин Речан
Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ
«Во время сопровождения в зал ожидания для депортации он застрелил сотрудника пограничной полиции, а также сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у сотрудника пограничной полиции. Еще один человек — пассажир — был ранен и находится под наблюдением врачей»,— написал господин Речан в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).
Как сообщало МВД Молдавии, стрелка задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело об организации теракта. В аэропорт Кишинева в связи с инцидентом прибыло все руководство молдавского Министерства внутренних дел.
Все вылеты из международного аэропорта Кишинева и прилеты в него временно приостановлены из-за инцидента со стрельбой, следует из информации, опубликованной на сайте аэропорта.