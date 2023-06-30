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Коммерсантъ FM
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Премьер Молдавии: стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в международном аэропорту Кишинева, где погибли два человека, открыл 43-летний гражданин Таджикистана. По словам премьера, перед инцидентом мужчину должны были депортировать из Молдавии.

Дорин Речан

Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Дорин Речан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Во время сопровождения в зал ожидания для депортации он застрелил сотрудника пограничной полиции, а также сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у сотрудника пограничной полиции. Еще один человек — пассажир — был ранен и находится под наблюдением врачей»,— написал господин Речан в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Как сообщало МВД Молдавии, стрелка задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело об организации теракта. В аэропорт Кишинева в связи с инцидентом прибыло все руководство молдавского Министерства внутренних дел.

Все вылеты из международного аэропорта Кишинева и прилеты в него временно приостановлены из-за инцидента со стрельбой, следует из информации, опубликованной на сайте аэропорта.

Лусине Баласян

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