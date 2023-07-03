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Коммерсантъ FM
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Таджикистанец, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, умер от полученных ран

Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, который напал на силовиков в аэропорту Кишинева, умер в больнице от полученных при задержании ран. О смерти сообщил Генеральный инспекторат полиции Молдавии в Telegram.

Стрельба произошла 30 июня. 43-летний Рустам Ашуров убил охранника аэропорта и сотрудника пограничной полиции после того, как ему отказали во въезде в страну. При задержании он был ранен. Стрелявший в Молдавии на родине обвиняется в похищении первого зампреда Ориёнбанка Шухрата Исматуллоева. По версии Генпрокуратуры Таджикистана, он бежал из страны в Молдавию через Турцию «с целью в дальнейшем скрыться в странах Европейского союза». Президент Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших.

Подробнее о нападении в аэропорту — в материале «Ъ» «Убийца по прилете».

Леонид Уварчев

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