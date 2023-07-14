Цены разлетелись по прогнозам

Антимонопольная служба выдала предостережение совладельцу аэропорта Внуково из-за его заявления о росте цен на авиабилеты. В интервью РБК Виталий Ванцев спрогнозировал подорожание международных рейсов на 40%, а внутрироссийских — на 15–20% за этот год. В Минтрансе данные сочли безосновательными, в свою очередь, ФАС и Генпрокуратура пообещали проверить цены на авиабилеты. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Интервью Виталия Ванцева наделало много шума. Совладелец аэропорта Внуково и авиакомпании «Азимут» рассказал РБК про недавнюю атаку дронов, вылеты бизнес-джетов во время мятежа ЧВК «Вагнер» и отсутствие транзитных пассажиров в столичных аэропортах. Также бизнесмен спрогнозировал в этом году рост цен на международные рейсы до 40%, а на внутренние — до 20%. Господин Ванцев связал это с увеличением затрат у перевозчиков на техническое обслуживание из-за санкций.

Между тем с такой оценкой не согласились в Минтрансе. Там отметили, что билеты по России подорожали по сравнению с прошлым годом в среднем на 420 руб. или на 6%. ФАС и Генпрокуратура, в свою очередь, начали проверку цен на авиабилеты.

Многие опрошенные “Ъ FM” участники рынка сошлись на том, что подорожание билетов будет заметным. Директор по развитию компании SV Charter Сергей Вехов считает прогноз в 40% даже слишком оптимистичным:

«Самолеты у нас все импортные. Даже чисто российских Superjet на пассажирском рынке нет вообще, все запчасти к ним завозятся из-за границы. Поскольку это все означает сложности и риски, все безумно подорожало, я имею в виду прежде всего лайнеры Boeing, Airbus, Embraer, которые у нас тоже летают.

Для того чтобы оплачивать запчасти, авиакомпаниям нужно повышать цены на билеты, и 40% — это еще не так плохо».

За первые пять месяцев 2023 года цена перелетов в эконом-классе увеличилась на 32%, следует из данных Росстата. Например, в мае стоимость составляла 7 тыс. руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это рекордный показатель с начала века.

Однако в ФАС отметили, что рост цен не превысит индекс инфляции. По оценкам ведомства, за апрель стоимость билетов в экономе увеличилась на 4% год к году.

И цены на рейсы продолжат расти по всем направлениям, уверен независимый эксперт рынка пассажирских авиаперевозок Александр Мишин: «Подорожание билетов на 20% на внутренние рейсы и на 40% — на международные вполне вероятно.

В среднем возможен 30-процентый рост. Все зависит от ситуации и с курсом рубля, и с лизинговыми платежами».

За последние полтора года авиаперевозчики получили рекордные государственные субсидии в размере более 150 млрд руб. В результате стоимость билетов осталась на уровне пандемических времен, сообщали в Минтрансе. По данным ведомства, подорожание в этом году не превысит 5%.

С таким прогнозом согласен и главный редактор портала frequentflyersru Илья Шатилин: «Подорожание может составить 5-10%. Но, опять же, мы имеем в виду рост минимального тарифа.

Говорить о том, что билеты станут дороже на 40%, некорректно из-за динамического ценообразования. Их стоимость определяется спросом.

Если вы каждый из существующих тарифов на этот рейс увеличите на 40%, то спрос уменьшится, и система бронирования просто будет продавать билеты по более дешевому варианту. И их медианная стоимость останется такой же».

За I квартал российские авиакомпании перевезли почти 21 млн человек, что на 4,5% больше относительно того же периода 2022-го.

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Александр Мезенцев, Елена Тюленева