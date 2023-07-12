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«Газпром трансгаз Югорск» возглавил Алексей Кшесинский

Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Югорск» назначен Алексей Кшесинский, говорится на официальном сайте компании.

ООО «Газпром трансгаз Югорск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания осуществляет транспортировку газа из месторождений Севера Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и других) потребителям европейской части страны.

Господин Кшесинский родился в 1984 году. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет и Санкт-Петербургский государственный экономический университет. В структуре «Газпрома» работает 16 лет — начинал карьеру в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». До нового назначения занимал должность главного инженера и заместителя руководителя ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

С 2012 года должность генерального директора «Газпром трансгаз Югорск» занимал Петр Созонов. О причинах кадровых перестановок в официальном сообщении не поясняется. Информация о назначении Алексея Кшесинского появилась в пятницу, 7 июля, в социальных сетях, а 10 июля, по данным «Ъ-Урал», его представили трудовому коллективу. Однако официально подтверждать эту информацию в пресс-службе не стали — на запросы «Ъ-Урал» не ответили.

Отставка Петра Созонова произошла через два месяца после пожара на участке газопровода «Ямбург – Елец–1» в 30 км от поселка Лыхма в Белоярском районе (ХМАО), в результате которого один рабочий погиб, еще пятеро пострадали. СКР по данному факту расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительным данным, возгорание произошло при проведении ремонтно-восстановительных работ.

Петр Созонов остается депутатом думы ХМАО, куда он избирается с 2012 года.

Ксения Лысенко

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