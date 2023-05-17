Следователи возбудили уголовное дело после ЧП на газопроводе в Югре, где погиб рабочий

Следствие возбудило уголовное дело по факту возгорания на участке газопровода «Ямбург – Елец – 1», в результате которого один рабочий погиб, еще пятеро пострадали. В пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) уточнили, что дело расследуется по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование уголовного дела поставил под личный контроль глава югорского следственного управления Михаил Мокшин.

Напомним, ЧП произошло днем 16 мая в Белоярском районе на выведенном в ремонт участке магистрального газопровода. В «Газпром трансгаз Югорск» сообщили, что там произошло воспламенение газа.

По данным директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского, сейчас трое пострадавших продолжают лечение в комбустиологическом отделении в Пыть-Яхе, двое — в ожоговом центре Сургута. Они находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

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