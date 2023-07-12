NYT: администрация Байдена обсуждает возможность поставок Украине ракет ATACMS

В администрации президента США Джо Байдена обсуждают, поставлять ли Украине тактические баллистические ракеты ATACMS, сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По их словам, власти США ведут «тихие дебаты» относительно поставок этих ракет Киеву, но какие-либо сроки не приводятся.

Как уточняет NYT, американские военные чиновники предупредили, что арсенал ATACMS «относительно невелик» и ракеты предназначены «для других военных планов Пентагона», в том числе на Корейском полуострове. По словам пресс-секретаря компании—разработчика ракет Lockheed Martin, с 1980-х годов было изготовлено около 4 тыс. ATACMS.

Еще в мае власти США говорили, что не намерены поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. В том же месяце Великобритания передала вооруженным силам Украины крылатые ракеты Storm Shadow с радиусом поражения 250 км. Вчера, 11 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж решил передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия. По данным AFP, первые французские дальнобойные ракеты Scalp уже поставлены на Украину.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер